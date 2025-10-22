Петербургский пловец рассказал о выступлении на паралимпийских играх в Сингапуре

Спортсмен отметил, что участникам категорически запретили демонстрировать любые признаки принадлежности к России.

Паралимпийский комитет России получил полное восстановление своих полномочий решением Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета. Первым крупным международным турниром, на котором российские спортсмены-паралимпийцы выступили под официальным названием своей страны и с полным набором национальных символов, стал Чемпионат мира по пауэрлифтингу, проходивший с 10 по 18 октября в Египте. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на официальную страницу ПКР.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что теперь на церемониях награждения звучит государственный гимн России, а над пьедесталом поднимается национальный флаг. Это означает полное возвращение официальной символики Российской Федерации на международную арену и полноценное участие наших спортсменов-паралимпийцев.

На предыдущем чемпионате мира по плаванию среди паралимпийцев, состоявшемся в сентябре в Сингапуре, российские атлеты соревновались в нейтральном статусе. Чемпиону мира по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди слабовидящих (категория SB12) Тимофею Гуку из Петербурга пришлось столкнуться с жесткими ограничениями. Спортсмен рассказал изданию, что участникам категорически запретили демонстрировать любые признаки принадлежности к России.

Мы выступали в форме предельно отстраненных цветов, такой бирюзово-бежевой. Нам было запрещено любым способом напоминать о том, что мы из России. Не только сочетание цветов нашего флага, то есть белого, синего, красного. Запрещены были цвета георгиевской ленточки – черный и оранжевый. Не разрешалось, например, даже надеть черную футболку с Чебурашкой, он считается российским символом. Тимофей Гук, пловец-паралимпиец из Петербурга

В конце сентября Генеральная ассамблея IPC официально подтвердила полное восстановление статуса ПКР. Вопрос допуска российских паралимпийцев к участию в зимней Паралимпиаде-2026 будет находиться в ведении Международной федерации лыжного спорта FIS (для лыжников) и IBU (для биатлонистов). Если российские спортсмены примут участие в итальянских состязаниях, они выступят под официальным флагом России, а в их честь прозвучит гимн Российской Федерации.

Фото: ВКонтакте / Спорт слепых в Санкт-Петербурге