В Петербурге 5 августа почти на весь день ограничат движение на дамбе

Доступной останется лишь левая сторона с Невской и Финской стороны попеременно.

В четверг, 5 августа, в Петербурге почти весь день будет ограничено движение по дамбе. Об этом сообщила пресс-служба ФКП КЗС в Instagram.

С 8 утра до 17:00 на правой и средней полосах будут вестись работы по демонтажу гидравлических домкратов из опор моста судопропускного сооружения С-2. Для автомобилистов останется доступной лишь левая сторона с Невской и Финской стороны попеременно.

Дирекция КЗС принесла извинения за временные неудобства и попросила водителей внимательно следить за дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы писали, что центр Петербурга 8 августа закроют для автомобилей из-за полумарафона.

Фото: Instagram / dambaspb_kzs