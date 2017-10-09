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В Петербурге в четверг ожидается сильный ветер и до +5 градусов
Сегодня, 21:43
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В Петербурге в четверг ожидается сильный ветер и до +5 градусов

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Так, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -9 градусов.

В четверг, 24 февраля, в Петербурге ожидается ясное небо. Об этом сообщили в метеоцентре "Фобос".

Так, в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -9 градусов. В дневное время воздух в Петербурге прогреется до +5 градусов тепла. Ветер будет дуть в юго-западном направлении, его скорость составит 15 метров в секунду. 

Атмосферное давление в четверг будет в пределах нормы – 758 миллиметров ртутного столба.

Ранее "Желтый уровень" объявили в Петербурге из-за погодных условий. Ухудшение погоды ожидается с 12 часов 24 февраля до 00 часов 25 февраля.

Фото: Piter.tv
 

Теги: заморозки, погода, сильный ветер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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