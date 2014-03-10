В Петербурге в четырех районах ограничат движение с 17 ноября

ГАТИ информирует о планируемых ограничениях дорожного движения в четырех районах с 17 ноября.

В Василеостровском, Калининском, Красногвардейском и Курортном районах ограничат движение трнаспорта с 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Василеостровский район

С 17 ноября по 16 декабря в связи с производством работ по ремонту тротуаров ограничивается движение транспорта по Биржевому проезду.

Калининский район

В связи с производством работ по устройству въездов-выездов на Свердловской набережной от улицы Ватутина до Малоохтинского моста 17 ноября ограничивается движение транспорта по Свердловской набережной у Пискаревского проспекта.

Красногвардейский район

С 17 ноября 2023 года по 12 октября 2025 года в связи с производством работ по строительству улицы Коммуны ограничивается движение транспорта по улице Коммуны от улицы Химиков до завода "Электропульт".

Курортный район

С 17 ноября 2023 года по 9 января 2024 года в связи с производством работ по строительству канализации ограничивается движение транспорта у дома 2 по Вокзальной улице в Зеленогорске.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в двух районах ограничат движение с 16 ноября.

Фото: Piter.TV