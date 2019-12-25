В Петербурге в августе продажи новых авто достигли максимума за 10 месяцев

Август принес рекорд авторынку Петербурга.

В августе 2025 г. в Санкт-Петербурге было реализовано 7776 новых автомобилей, что стало наибольшим результатом с осени прошлого года.

В августе 2025 г. в Санкт-Петербурге продано 7776 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Такие данные приводит Минпромторг. По словам автоэксперта Дениса Гаврилова, это лучший показатель для регионального рынка за последние 10 месяцев, включая традиционно активные ноябрь и декабрь 2024 г. Об этом сообщает AutoRun SPb.

По сравнению с июлем объем продаж вырос на 6 %. В тот месяц также было реализовано более 7000 машин, однако показатель августа превысил все предыдущие месяцы 2025 г., когда планка в 7000 автомобилей ни разу не была пройдена.

Эксперты отмечают, что август стал первым месяцем текущего года, когда рынок Санкт-Петербурга показал сопоставимые результаты с пиковыми периодами прошлого года.

Ранее мы рассказывали о том, что определен водитель из Калининского района, который чаще остальных нарушал правила стоянки во дворах.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)