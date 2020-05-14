Лекарства предназначены медикам для профилактики распространения вирусных инфекций.

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что в Петербурге врачам НИИ Джанелидзе подарили противовирусные и антисептики. Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Препараты и антисептики подарили предприятия Фрунзенского района, которые их производят. Отмечается, что соответствующие препараты медики будут использовать для профилактики распространения вирусных инфекций во время работы с больными. Антисептики предназначены для использования при работе к "красной зоне".

Напомним, что с начала апреля в НИИ НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. коронавирусом заразились 111 сотрудников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек.

Видео:Piter.TV