В Петербурге в День семьи, любви и верности одновременно поженятся 350 пар

Депутат подчеркнул, что на 8 июля ежегодно большое количество пар подают документы на регистрацию брака.

В День семьи, любви и верности, который стал официальным российским праздником и отмечается 8 июля, одновременно поженятся 350 петербургских пар. Идея праздника родилась в именно в городе на Неве. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал депутат ЗакСа Александр Ржаненков.

По словам представителя Смольного, праздник отмечался в церковных канонах, но потом был забыт. В 2009 году его вспомнили во всех регионах страны, в городах провели концерты и фестивали.

Как отметил Ржаненков, дату широко праздновали до пандемии. Власти организовывали гуляния в Петропавловской крепости, на Исаакиевской площади, в Таврическом саду и других местах города. Жителям рассказывали о семейных ценностях, о любви и поддержке.

Депутат подчеркнул, что на 8 июля ежегодно большое количество пар подают документы на регистрацию брака. В этом году одновременно смогут стать семьяными 700 влюбленных. Торжественная церемония состоится 8 июля около БКЗ "Октябрьский".

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