Работу двух петербургских ЗАГСов на лето продлили почти до полуночи

Последняя церемония будет начинаться в 23:00.

Дворцы бракосочетания №1 и №2 в Петербурге будут работать в летний период до 23:20. Время работы решили продлить из-за большого количества желающих зарегистрировать свой брак именно в этих местах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по делам ЗАГС.

ДБ №1 находится на Английской набережной, а ДБ№2 – на Фурштатской улице. Традиционно на вход образуются огромные очереди из тех, кто хочет подать заявление. По новому расписанию Дворцы будут работать до 30 сентября.

Таким образом, последняя церемония заключения брака будет начинаться в 23 часа и заканчиваться в 23:20.

Фото: Дворец Бракосочетания № 2, Фуршетный зал