В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

Увидеть сооружения из живых цветов также можно будет 13 июня.

Международный фестиваль цветов прошел в Петербурге 12 июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Шествие моделей в цветочных костюмах, военного оркестра, артистов уличных театров, ретроавтомобилей и конных экипажей прошло по Невскому проспекту от Гостиного двора до Дворцовой площади. Цветочные платформы были украшены в честь Года театра.

На Дворцовой площади каждый оркестр представил свою программу. Во время "Дефиле-Шоу" был побит мировой рекорд. Более 500 музыкантов одновременно сыграли произведение Н.Римского-Корсакова "Полет шмеля". Это стало самым массовым в истории исполнением этой композиции на духовых инструментах.

Платформы, украшенные цветами, можно будет также увидеть 13 июня на Сенатской площади.

Ранее Piter.TV рассказывал о программе Фестиваля цветов в Петербурге.

Фото: instagram.com/olgaaleks77