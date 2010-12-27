В Петербурге в День России прошел Фестиваль цветов

Международный фестиваль цветов прошел в Петербурге 12 июня. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".
Шествие моделей в цветочных костюмах, военного оркестра, артистов уличных театров, ретроавтомобилей и конных экипажей прошло по Невскому проспекту от Гостиного двора до Дворцовой площади. Цветочные платформы были украшены в честь Года театра.
На Дворцовой площади каждый оркестр представил свою программу. Во время "Дефиле-Шоу" был побит мировой рекорд. Более 500 музыкантов одновременно сыграли произведение Н.Римского-Корсакова "Полет шмеля". Это стало самым массовым в истории исполнением этой композиции на духовых инструментах.
Платформы, украшенные цветами, можно будет также увидеть 13 июня на Сенатской площади.
Ранее Piter.TV рассказывал о программе Фестиваля цветов в Петербурге.
Фото: instagram.com/olgaaleks77
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