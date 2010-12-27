Петербург на три дня примет "Фестиваль цветов"

В этом году мероприятие посвятят Году театра.

Традиционный праздник "Фестиваль цветов" пройдет в Петербурге с 11 по 13 июня. В этот раз тематикой события выбран театр.

В рамках фестиваля 12 июня по Невскому проспекту пройдет парад цветов в сопровождении оркестра. Кроме того, на трех площадях города развернутся цветочные композиции.

На Перинной линии все желающие смогут принять участие в создании цветочный композиций. В дальнейшем их задействуют в большом арт-проекте.

Второй день фестиваля завершится гала-концертом "Бал цветов". На сцене также подведут итоги конкурса в номинациях лучший букет, лучший цветочный костюм, лучшая цветочная прическа, лучшее оформленное блюдо, лучшее цветочное панно, лучшая платформа и лучший цветочный зонт.

Фото: Pixabay