В Петербурге в 3 раза выросло число вакансий для медиков и фармацевтов

Нынешний период сравнивался с данными в 2019-м году.

Аналитики заметили рост вакансий в области "Медицины и фармацевтики". За аналогичный период в прошлом году их было в три раза меньше, чем сейчас.

Согласно результатам исследования "HeadHunter Северо-Запад", больше всего в ноябре 2020 востребован младший и средний медицинский персонал (28% от всех размещенных вакансий в сфере), лечащие врачи (25%), специалисты в области клинических исследований (11%), медицинские представители (8%), фармацевты и стоматологи (6%).

В октябре в в среднем малому и среднему медперсоналу предлагалась зарплата на уровне 40 тыс. рублей, врачам и медпредставителям — 60 тыс. рублей. В этом же месяце по сравнению с сентябрем 2020 вырос спрос на фельдшеров, врачей-терапевтов, врачей-педиатров, медсестер и медбратьев, врачей-хирургов.

Ранее в Центре занятости Петербурга отметили рост числа вакансий.

Фото: Piter.TV