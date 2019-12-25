База вакансий расширяется.

Стало известно, что в Центре занятости Петербурга отметили рост числа вакансий. Об этом телеканалу "Санкт-Петербург" 6 ноября сообщила глава центра Юлия Горохова.

Она отметила, что сегодня на рынке труда в Северной столице много направлений и широкий выбор вакансий. В сравнении с 2019-м годом может показаться, что в Петербурге трудно найти работу. Однако если работа потеряна в одном направлении, можно найти ее в другом, отметили в центре. Там рассказали, что база вакансий расширяется. В октябре их было 35 тысяч, а сейчас – 37, добавил спикер.

Ранее мы назвали самые популярные вакансии среди петербуржцев. За последние два месяца петербуржцы чаще всего искали работу без опыта и специальных знаний.

Фото: Piter.tv