  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Названы самые популярные вакансии среди петербуржцев
Сегодня, 14:20
78
IRINA_CHALKINA

Названы самые популярные вакансии среди петербуржцев

0 0

За последние два месяца петербуржцы чаще всего искали работу без опыта и специальных знаний.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что  специалисты названы самые популярные вакансии в Петербурге. Об этом сообщают аналитики "Авито Работа".

Как оказалось, последние два месяца жители Северной столицы чаще всего искали работу без опыта. На втором месте расположились  профессии в сфере транспорта и логистики. А а третьем месте профессии в сфере строительства. Отмечается, что за профессии без опыта в Северной столице готовы платить до 33 тысячи рублей. 

Менье всего популярностью среди горожан пользуются профессии в областях "Консультирование", "Управление персоналом" "Юриспруденция", "Страхование" (35 тысяч) и "Банки, инвестиции".

Ранее мы сообщали о том, что проектировщик показал, как могут преобразиться набережные рек Охты и Оккервиль.

Фото:pixabay

Теги: вакансии, работа спб, самые популярные вакансии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии