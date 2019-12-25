Названы самые популярные вакансии среди петербуржцев

За последние два месяца петербуржцы чаще всего искали работу без опыта и специальных знаний.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что специалисты названы самые популярные вакансии в Петербурге. Об этом сообщают аналитики "Авито Работа".

Как оказалось, последние два месяца жители Северной столицы чаще всего искали работу без опыта. На втором месте расположились профессии в сфере транспорта и логистики. А а третьем месте профессии в сфере строительства. Отмечается, что за профессии без опыта в Северной столице готовы платить до 33 тысячи рублей.

Менье всего популярностью среди горожан пользуются профессии в областях "Консультирование", "Управление персоналом" "Юриспруденция", "Страхование" (35 тысяч) и "Банки, инвестиции".

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