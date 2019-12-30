Это связано с отказами прививаться.

В Петербурге в 20 раз превышен уровень заболеваемости корью. О такой статистике за прошлый год говорят представители Роспотребнадзора. По мнению специалистов, к данному результату привел отказ местного населения от прививок. В 2019 количество пациентов с данным диагнозом достигло 100 человек. При этом норма по ВОЗ составляет всего пять человек. Об этом рассказала начальник эпидемиологического надзора управления по региону Ирина Чхинджерия.

Среди заболевших 34 случая - дети. Еще треть инцидентов связана с завозными факторами. Медики напомнили, что двукратной вакцинации против инфекции подлежат все люди до 35 лет. Исключений нет. К группам риска относятся врачи, сотрудники сферы обслуживания. Корь считается "летучим" заболеванием. За непродолжительное время оно разносится по вентиляционным каналам, лестничным проемам и лифтовым шахтам. Вероятность заразиться непривитому человеку даже при коротком контакте с заболевшим - 99 процентов.

Ранее Piter.tv писал о том, что главный вирусолог Петербурга призвала не паниковать из-за коронавируса.

Фото: Piter.tv

