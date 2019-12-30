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Главный вирусолог Петербурга призвала не паниковать из-за коронавируса
Сегодня, 15:08
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Главный вирусолог Петербурга призвала не паниковать из-за коронавируса

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Китайский коронавирус менее опасен, чем корь или грипп.

Во вторник, 28 января, главный вирусолог Петербурга  Лариса Руденко рассказала о том, что коронавирус менее опасен, чем грипп. Об эксперт заявила на пресс-конференции.

Рководитель отдела  вирусологии имени Смородинцева Института экспериментальной медицины (ИЭМ) отметила, что коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и через продукты и при контакте. При этом в Китае ещё не нашли какого-либо специфического лечения. В настоящее время, к больным применяют симптоматическую терапия как при пневмонии.

Медики уже трудятся над соответствующей вакциной. 

Ранее мы сообщали о том, что республика Корея предоставит КНР средства индивидуальной защиты.

Фото:pixabay

Теги: главный вирусолог петербурга, здоровье, коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье, Картина дня,

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