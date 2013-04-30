В Петербурге в 2026 году выберут новых муниципальных депутатов и заменят выбывших

В 2026 году петербуржцам предстоит большой выбор.

В Санкт-Петербурге в 2026 году состоятся выборы муниципальных депутатов. Помимо федеральной и региональной кампаний, горожанам предстоит выбрать представителей местных органов власти. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

В частности, выборы состоятся в муниципальном совете МО "Автово" по четырем пятимандатным округам. Также подтверждена необходимость проведения дополнительных выборов в многомандатном избирательном округе №2 муниципального образования "Красненькая речка", где требуется замещение двух вакантных мандатов.

Как отметил Максим Мейксин, решение о схеме избирательных одномандатных округов для выборов депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируется принять во второй половине ноября 2025 года. Постановление о новой схеме избирательных округов должно быть утверждено Законодательным собранием Санкт-Петербурга не позднее февраля 2026 года, уточнили в избиркоме.

