В Петербурге в 2026 году увеличат расходы на образование транспорт и соцподдержку

Бюджет Петербурга в 2026 году останется дефицитным в 188 млрд рублей.

Дефицит бюджета Петербурга в 2026 году составит 188 млрд руб., при этом основная часть доходов будет формироваться за счет налогов, сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

Доходы будут формироваться в основном за счет налоговых поступлений, на них приходится более 90% от общей суммы. Крупнейшими источниками станут налог на доходы физических лиц — 671,1 млрд руб. (46% доходов) и налог на прибыль организаций — 377,9 млрд руб. (26%).

Расходы распределены следующим образом: образование — 374 млрд руб. (23%), транспортная система — 258 млрд руб. (16%), дорожное хозяйство — 127 млрд руб., социальная политика — 252 млрд руб. (15%), здравоохранение — 172 млрд руб. Часть средств этой статьи направят на поддержку участников СВО, пожилых горожан и людей с инвалидностью. Жилищная сфера и ЖКУ получат 102 млрд руб. (6%). На резервный фонд запланировано 45 млрд руб.

Дефицит бюджета составит 188 млрд руб., или 13,2% расходов. Для сравнения, в 2025 году он оценивался в 123 млрд руб.

