В Петербурге в 2026 году на ремонт закроют только одну станцию метро

Станцию "Озерки" закроют в следующем году для капитального ремонта

В 2026 году петербургское метро закроет на ремонт только одну станцию — "Озерки". Об этом сообщил начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Евгений Козин в интервью изданию "Фонтанка".

После этого "Озерки" станут третьей станцией на второй (синей) линии, которая уйдёт на ремонт. Сейчас аналогичные работы ведутся на "Фрунзенской" и "Парке Победы". Обе станции планируют открыть в 2027 году.

Ранее власти города рассматривали возможность начать ремонт "Озерков" ещё в 2025 году. Однако, по словам губернатора Александра Беглова, техническое состояние станции позволяет перенести реконструкцию без риска для пассажиров и объектов инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали о том, что с электрички из Петербурга до Луги сняли юную зацепершу.

Фото: Piter.TV