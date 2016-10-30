В 2022 году в Петербурге могут появиться 200 умных остановок

Всего в городе шесть тысяч остановочных павильонов.

В Петербурге в 2022 году могут появиться 200 умных остановок с модулем для Wi-Fi, зарядками для гаджетов и с табло, на котором будет отображаться время прибытия транспорта. Об этом "Петербургскому Дневнику" рассказал вице-губернатор Максим Соколов.

Также автобусы, троллейбусы и трамваи будут подключены к системе навигации, благодаря которым их передвижение отслеживается на карте. Все сведения о приходящем транспорте умная остановка поведает сама. Кроме того, умная остановка обеспечена кнопкой для вызова полиции.

Всего в городе шесть тысяч остановочных павильонов. В 2022 "умными" смогут стать 200 остановок, преимущественно в центре и на Юго-Западе.

Ранее в Смольном рассказали о ходе подготовки к транспортной реформе.

Фото: Piter.tv