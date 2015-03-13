Объем финансирования в транспортную систему Петербурга в 2020 году составил почти 132 млрд рублей

В прошлом году отремонтировали 137 км дорог.

В 2020-м году в Петербурге закупили 56 новых вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбусов, 13 трамваев. Члены городского правительства подвели итоги развития транспортной системы в прошлом году, сообщила пресс-служба Смольного.

Транспорт постепенно будет переходить на газомоторное топливо. До 2023 все городские транспортные средства должны перевести на природный газ.

В течение прошлого года удалось отремонтировать 137 км дорог по 80 адресам. Общий объем финансирования транспортной системы составил 131,9 млрд рублей, 103,5 млрд из них были выделены из городского бюджета.

В текущем году основные цели — улучшение качества обслуживания на пассажирском транспорте, повышение доли автомобильных дорог, рост числа веломаршрутов.

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге не ожидают нехватки водителей автобусов к транспортной реформе.

Фото: Piter.TV