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Объем финансирования в транспортную систему Петербурга в 2020 году составил почти 132 млрд рублей
Сегодня, 17:20
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Объем финансирования в транспортную систему Петербурга в 2020 году составил почти 132 млрд рублей

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В прошлом году отремонтировали 137 км дорог.

В 2020-м году в Петербурге закупили 56 новых вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбусов, 13 трамваев. Члены городского правительства подвели итоги развития транспортной системы в прошлом году, сообщила пресс-служба Смольного. 

Транспорт постепенно будет переходить на газомоторное топливо. До 2023 все городские транспортные средства должны перевести на природный газ. 

В течение прошлого года удалось отремонтировать 137 км дорог по 80 адресам. Общий объем финансирования транспортной системы составил 131,9 млрд рублей, 103,5 млрд из них были выделены из городского бюджета. 

В текущем году основные цели — улучшение качества обслуживания на пассажирском транспорте, повышение доли автомобильных дорог, рост числа веломаршрутов. 

Ранее Piter.TV узнал о том, что в Петербурге не ожидают нехватки водителей автобусов к транспортной реформе. 

Фото: Piter.TV

Теги: транспорт, финансирование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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