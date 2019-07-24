В Петербурге в 2020 году введут в строй 36 соцобъектов

Среди них — школы, детские сады, учреждения здравоохранения.

В текущем году в Петербурге введут в эксплуатацию 36 социальных объектов. Об этом сообщил губернатор города на рабочем совещании с членами правительства Петербурга. Оно прошло в формате видеоконференции.

Александр Беглов отметил, что плановая работа не прекращается, несмотря на трудности. 24 объекта будут построены по государственным контрактам, остальные 12 — получит от инвесторов.

В планах на 2020 год — ликвидация дисбаланса между жилой и социальной застройкой, завершение строительства и выкуп социальных объектов. Кроме того, необходимо будет подготовить новый Генеральный план.

По итогам проверки состояния домов в историческом центре 605 домов включили в план по реставрации, капитального ремонта и приспособления под современное использование.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербурге отреставрируют более 600 домов-памятников.

Фото: Piter.TV