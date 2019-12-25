В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге отреставрируют более 600 домов-памятников. Об этом градоначальник петербурга Александр Беглов заявил в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.
Для исторического фонда важно сохранение жилищного фонда, расселение коммунальных квартир
заявил Беглов
Отмечается, что в 2019 году в Петербурге обследовали более тысячи домов-памятников.
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Фото:pixabay
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