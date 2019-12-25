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В Петербурге отреставрируют более 600 домов-памятников
Сегодня, 18:18
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге отреставрируют более 600 домов-памятников

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В прошлом году было обследовано более тысячи домов-памятников.

В понедельник, 20 апреля, стало известно о том, что в Петербурге отреставрируют более 600 домов-памятников. Об этом градоначальник петербурга Александр Беглов заявил в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

Для исторического фонда важно сохранение жилищного фонда, расселение коммунальных квартир

заявил Беглов

Отмечается, что в 2019 году в Петербурге обследовали более тысячи домов-памятников.

Ранее мы сообщали о том, что воды Лиговского канала сменили цвет на едко-зеленый.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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