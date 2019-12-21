Воды Лиговского канала сменили цвет на едко-зеленый

В Росприроднадзоре заверили, что такая перемена неопасна.

Лиговский канал в районе проспекта Народного Ополчения в один день приобрел едко-зеленый цвет. Как сообщили в региональном управлении Росприроднадзора, о странной окраске воды им рассказала местная жительница.

Как выяснилось, неестественно зеленая вода не поступала из канализационных сетей и даже оказалась неопасной. Яркие стоки поступали со стороны улицы Галстяна и явно были смешаны со специальным жидким маркерным веществом – Уранином А. По словам специалистов, воду с таким заметным красителем запускают в канализационные сети, чтобы выявить протечки и несанкционные врезки. Сам Уранин А применяют в производстве для подкраски моющих средств, шампуней и мыла, поэтому вещество считается безопасным для человека и экологичным.

Ранее мы рассказывали, что в Кудрово разрастается новая свалка.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора