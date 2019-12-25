В Кудрово разрастается новая свалка

В Кудрово обратили внимание на новую свалку. Местный житель рассказал про "мусорный полигон", который находится в нескольких метрах от жилых домов по Центральной улице, в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".
Автор поста отметил, что дорожные службы сгружают на свалку уличный смет: подобнее отходы имеют 4 класс опасности. Также он потребовал у администрации Заневского городского поселения принять срочные меры и пообещал уведомить о нарушении региональный Росприроднадзор и комитет ГосЭко.
Власти уже отреагировали на жалобу:
Донесли до главы, уверены, что ситуация не повторится. Ведется разбирательство. Свалку ликвидируют сегодня, крайний срок - завтра. На все официальные запросы готовы отвечать. Пока таких писем от граждан не поступало. Спасибо.
ответили представители поселения в комментарии к посту
Ранее мы рассказали о том, что жители Нового Девяткино пожаловались на горы мусора в Капральевом парке.
Фото: ВКонтакте / kudrovolife
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