В Кудрово разрастается новая свалка

На Центральную улицу завезли отходы 4-ого класса опасности.

В Кудрово обратили внимание на новую свалку. Местный житель рассказал про "мусорный полигон", который находится в нескольких метрах от жилых домов по Центральной улице, в ВК-сообществе "Жизнь в Кудрово".

Автор поста отметил, что дорожные службы сгружают на свалку уличный смет: подобнее отходы имеют 4 класс опасности. Также он потребовал у администрации Заневского городского поселения принять срочные меры и пообещал уведомить о нарушении региональный Росприроднадзор и комитет ГосЭко.

Власти уже отреагировали на жалобу:

Донесли до главы, уверены, что ситуация не повторится. Ведется разбирательство. Свалку ликвидируют сегодня, крайний срок - завтра. На все официальные запросы готовы отвечать. Пока таких писем от граждан не поступало. Спасибо. ответили представители поселения в комментарии к посту

Ранее мы рассказали о том, что жители Нового Девяткино пожаловались на горы мусора в Капральевом парке.

Фото: ВКонтакте / kudrovolife