В Петербурге ежедневно производят почти 2 млн масок

В Смольном сообщили о том, что дефицита средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях нет.

Производство медицинских масок в Петербурге с марта по ноябрь увеличили в 19 раз. По состоянию на 11 ноября ежедневно производится более 1,9 млн масок, 11,5 тыс. комбинезонов и 10,7 тыс. халатов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Евгения Елина.

Отмечается, что в марте в сутки производилось всего 100 тыс. масок. Для увеличения производства были куплены дополнительные автоматические линии.

За производимой продукцией следит комитет по промышленной политике и Центр развития и поддержки предпринимательства, за потребностью медучреждений в средствах индивидуальной защиты ― Медицинский информационно-аналитический центр. В начале недели дефицит СИЗ в медицинских учреждениях отсутствовал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге осталось 7% свободных коек для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV