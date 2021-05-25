Стало известно, что в Петербурге планируют капремонт 1763 многоквартирных домов

Как рассказал Беглов, на эти цели выделят 19,8 млрд рублей.

Стало известно, что в этом году планируется провести капитальный ремонт в 1763 многоквартирных домах. Об этом 21 марта сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как рассказал Беглов, на эти цели выделят 19,8 млрд рублей. Всего с начала работы региональной программы капремонта в городе отремонтировали более 12 тыс. домов на сумму 77,4 млрд рублей. Так, в 2 425 домов заменили более девяти тыс. лифтов.

Защита прав потребителей: итоги 2021 года и прогноз в условиях турбулентного будущего. Российская экономика столкнулась с небывалым вызовом. В новой реальности оценивать и настоящее, и будущее крайне затруднительно. Те инструменты, которыми ранее защищали права потребителей, могут оказаться нерабочими. Piter.tv выслушал мнение экспертов и делится информацией с вами.

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