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В Петербурге ужесточили требования к расселению коммунальных квартир
Сегодня, 11:50
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nadezhda_sib

В Петербурге ужесточили требования к расселению коммунальных квартир

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Нуждающимся в улучшении жилищных условий придется подтвердить, что они малоимущие.

В Петербурге ужесточат условия расселения коммунальных квартир. Изменения внесут в отдельные законы Петербурга в сфере жилищной политики. Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект в окончательном, третьем чтении на заседании 17 февраля. 

Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, придется доказывать, что они малоимущие. Речь идет о жильцах в комнате коммунальной квартиры, которого поставили на учет. Петербуржцы не смогут одновременно участвовать в программе расселения коммуналок и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для некоторых категорий граждан сделали исключение: для ветеранов, инвалидов и многодетных семей. 

Теперь законопроект уйдет на подписание губернатору Петербурга, который и внес документ на рассмотрение. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый закон может разграничить полномочия властей в управлении госимущества Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: законодательство, коммунальные квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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