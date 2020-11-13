В Петербурге ужесточили требования к расселению коммунальных квартир

Нуждающимся в улучшении жилищных условий придется подтвердить, что они малоимущие.

В Петербурге ужесточат условия расселения коммунальных квартир. Изменения внесут в отдельные законы Петербурга в сфере жилищной политики. Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект в окончательном, третьем чтении на заседании 17 февраля.

Тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, придется доказывать, что они малоимущие. Речь идет о жильцах в комнате коммунальной квартиры, которого поставили на учет. Петербуржцы не смогут одновременно участвовать в программе расселения коммуналок и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для некоторых категорий граждан сделали исключение: для ветеранов, инвалидов и многодетных семей.

Теперь законопроект уйдет на подписание губернатору Петербурга, который и внес документ на рассмотрение.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый закон может разграничить полномочия властей в управлении госимущества Петербурга.

Фото: Piter.TV