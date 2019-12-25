Законодательное собрание в среду, 17 февраля, утвердило в первом чтении проект закона, который регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти при управлении и распоряжении госимуществом Петербурга.
Законопроект был внесен на рассмотрение в городской парламент еще три года назад, в январе 2018-го года при губернаторе Георгии Полтавченко. Согласно документу, ЗакС сможет принимать законы и следить за их исполнением, а также осуществлять "иные полномочия в сфере управления и распоряжения собственностью", допустимые законодательством. Правительство же ведет учет собственности, следит за использованием и сохранностью имущества и исполняет иные полномочия.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном отказались обсуждать отмену запрета на митинги.
Фото: пресс-служба ЗакС СПб
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.
Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.
Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну 100%!
Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624
Заранее большое человеческое спaсибо.