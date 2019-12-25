Новый закон может разграничить полномочия властей в управлении госимущества Петербурга

Законопроект ждал своего часа три года.

Законодательное собрание в среду, 17 февраля, утвердило в первом чтении проект закона, который регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти при управлении и распоряжении госимуществом Петербурга.

Законопроект был внесен на рассмотрение в городской парламент еще три года назад, в январе 2018-го года при губернаторе Георгии Полтавченко. Согласно документу, ЗакС сможет принимать законы и следить за их исполнением, а также осуществлять "иные полномочия в сфере управления и распоряжения собственностью", допустимые законодательством. Правительство же ведет учет собственности, следит за использованием и сохранностью имущества и исполняет иные полномочия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном отказались обсуждать отмену запрета на митинги.

Фото: пресс-служба ЗакС СПб