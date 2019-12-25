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Новый закон может разграничить полномочия властей в управлении госимущества Петербурга
Сегодня, 11:29
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nadezhda_sib

Новый закон может разграничить полномочия властей в управлении госимущества Петербурга

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Законопроект ждал своего часа три года.

Законодательное собрание в среду, 17 февраля, утвердило в первом чтении проект закона, который регулирует отношения, возникающие между органами государственной власти при управлении и распоряжении госимуществом Петербурга. 

Законопроект был внесен на рассмотрение в городской парламент еще три года назад, в январе 2018-го года при губернаторе Георгии Полтавченко. Согласно документу, ЗакС сможет принимать законы и следить за их исполнением, а также осуществлять "иные полномочия в сфере управления и распоряжения собственностью", допустимые законодательством. Правительство же ведет учет собственности, следит за использованием и сохранностью имущества и исполняет иные полномочия. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Смольном отказались обсуждать отмену запрета на митинги. 

Фото: пресс-служба ЗакС СПб 

Теги: государственное имущество, закс петербурга, полномочия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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mizmarin
Сегодня 12:01

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