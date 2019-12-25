В Смольном отказались обсуждать отмену запрета на митинги

Оппозиция выдвинула такое предложение после незаконных акций протеста 23 и 31 января.

Депутаты петербургского Законодательного собрания отказались обсуждать законопроект об отмене запретов и ограничений на проведение митингов. С таким предложением выступила оппозиция после незаконных акций протеста в поддержку Навального 23 и 31 января.

Инициатором законопроекта стал руководитель фракции "Яблоко" Борис Вишневский. В частности, он предложил снять запрет на проведение митингов на Дворцовой и Исаакиевских площадях, а также на Невском проспекте. Парламентарий уверен, что такие запреты ведут к жестким задержаниям.

Инициативу Вишневского поддержали лишь 11 человек. Остальные вовсе отказались включать эту тему в повестку дня.

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Фото: Piter.TV