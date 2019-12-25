Флешмоб с фонариками прошел в Петербурге мирно и без полиции

Во дворы вышли несколько сотен человек.

В пятницу, 14 февраля, в Петербурге прошел флешмоб, организованный штабом Алексея Навального. Жителей города призвали на 15 минут (с 20:00 до 20:15) выйти во дворы с зажженными фонариками.

В заявленное время многие дворы оказались пустыми. В результате свои квартиры этим зимним вечером покинули лишь единицы. Судя по соцсетям, участие во флешмобе приняли несколько сотен человек по всему городу. Массового ажиотажа эта акция, как предыдущие 23 и 31 января, не получила. Уставшие от долгих месяцев самоизоляции и ограничений люди водили хороводы, пели песни и знакомились с соседями.

Внимания полиции этот флешмоб также не привлек, несмотря на недопустимость несогласованных акций, о которой неоднократно предупреждали МВД, Следственный комитет и прокуратура.

Ранее вице-губернатор Петербурга Бельский заявил, что не считает акцию с фонариками противозаконной.

Фото: ВКонтакте / Девяткино online / Алексей Ганин