Собственников петербургской недвижимости могут обязать следить за благоустройством прилегающей территории за свой счет

Законопроект поддержало большинство депутатов ЗакСа.

7 марта в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга утвердили в первом чтении законопроект, который может обязать собственников недвижимости более внимательно следить за порядком и благоустройством на прилегающей территории.

Автор идеи Александр Тетердинко, глава фракции "Единая Россия", отметил, что необходимо не только обязать собственников следить за благоустройством, но и привлечь их к финансовому участию.

Если законопроект вступит в силу, то владельцы любой недвижимости, кроме многоквартирных домов, будут следить за благоустройством не только фасадов, но и за озеленением, декоративными, техническими, планировочными устройствами. Также отмечается, что стандарты будет устанавливать администрация Петербурга.

По законопроекту единороса полностью исключается обязательство власти учитывать итоги публичных слушаний. По его словам, такой нормы нет в федеральном законодательстве.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что ЗакС не согласовал законопроект Вишневского о приостановлении взносов на капремонт.