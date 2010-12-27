ЗакС не согласовал законопроект Вишневского о приостановлении взносов на капремонт

Парламентарии не поддержал законопроект Вишневского о капремонте.

В Петербурге в ЗвкСе снова не поддержали законопроект депутата от фракции "Яблоко" Бориса Вешневского, который выступил с инициативой приостановить внесение взносов на капитальный ремонт.

Вишневский предложил реализовать капитальный ремонт многоквартирных домов, нуждающихся в нем, сразу же после приватизации первой квартиры. Кроме того, он отметил, что капремонт должен сделать предыдущий собственник. В этом случае имеется ввиду власть Петербурга.

Депутат заявил, что ремонт домов, которым был необходим капремонт до приватизации, должен производится за счет города. В связи с этим, проводить ремонт в таких домах будут за бюджет субсидий, которые даются в рамках государственной поддержки на проведение капитального ремонта. Также законопроект предусматривает, что до проведения ремонтных работ собственники жилых помещений не обязаны платить взносы, а после проведения ремонта собственники будут уплачивать установленный взнос в общем порядке.