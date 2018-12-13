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Станция метро "Улица Дыбенко" больше часа закрыта на вход и выход

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Тем временем на "Проспект Большевиков" уже не протолкнуться.

Днем 30 апреля на вход и выход закрыли станцию метро "Улица Дыбенко". Пассажиров не пускают из-за бесхозного предмета. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сообщение о закрытии станции "Улица Дыбенко" появилось в 15:59. В 17:09 станция до сих пор не открыта. Тем временем  на "Проспекте Большевиков" уже не протолкнуться. Люди продолжают пребывать на станцию. В наше издание прислали фотографию, сделанную на платформе:

Ранее мы писали, что у "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" появятся перехватывающие парковки.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: бесхозный предмет, закрытие станции, метро петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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