У "Ломоносовской" и "Проспекта Большевиков" появятся перехватывающие парковки

О двух новых стоянках рассказали чиновники Северной столицы. Повезло Невскому району.

В Невском районе Петербурга появятся две новых перехватывающих стоянки для автомобилей. Оба объекта позволят разместить 121 транспортное средство.

Согласно информации от городского центра управления парковками, одна из стоянок будет располагаться около станции метро"Ломоносовская", а вторая - у "Проспекта Большевиков".

На данный момент в городе действуют еще 15 платных стоянок. Среди них две находятся в Невском районе, вблизи остановок "Рыбацкое" и "Обухово".

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Фото: Pixabay.com