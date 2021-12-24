В Петербурге уволили начальника УМВД Приморского района

Согласно приказу, причина - в связи с нарушением условий контракта.

Во вторник, 22 февраля, стало известно, что уволили начальника УМВД Приморского района Петербурга Евгения Саунина. Об этом сообщают "Невские новости".

Так, начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин уволил главу УМВД Саунина. Согласно приказу, причина - в связи с нарушением условий контракта.

По данным издания "Невские Новости", Саунина уволили со службы за сомнительную деятельность подчиненных из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в отношении работников рынка на Ильюшина. Кроме этого, сотрудники отдела в ходе своей работы причинили существенный вред работникам торговой площадки на улице Ильюшина. Сама организация подверглась "излишнему вниманию" со стороны отдела ЭБ и ПК.

Ранее Ирина Потехина заявила, что справка о несудимости Серафимы Сапрыкиной "осознанный подлог". Потехина рассказала, что Серафима точно знала, что приносит в образовательную организацию недостоверные данные.

Фото: Piter.tv



