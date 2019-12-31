В Петербурге введут больше выделенных полос для общественного транспорта

Полосы общей протяженностью 9,1 км.появятся до июля.

В Петербурге увеличат протяженность выделенных полос для общественного транспорта, сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 10 февраля.

Подобные полосы уже появились на Невском, Загородном, Лиговском проспектах и в Петроградском районе, поэтому Дирекция по организации дорожного движения продолжит работу в других районах города. Выделенные полосы вводят, если в течение суток задержка движения общественного транспорта на популярных у горожан маршрутах становится слишком большой.

В текущем году планируется разработать и ввести маршрут выделенной полосы, проходящий по Кировском, Московскому, Фрунзенскому и Невскому районам города: от перекрестка Ленинского проспекта с проспектом Народного Ополчения до проспекта Большевиков, от от проспекта Маршала Блюхера до Партизанской улицы. Полосы общей протяженностью 9,1 км.появятся до июля.

Передумать ехать по трассе М-11 станет дешевле.

Фото: Piter.TV