Передумать ехать по трассе М-11 станет дешевле

Цена "разворота" изменится по отношении ко дню недели, времени суток и наличию транспондера.

По сообщению пресс-службы компании "Магистраль двух столиц", теперь развернуться на новой трассе М-11 получится по минимальному тарифу. Эта возможность есть у водителей в течение часа.

До этого развернуться на М-11 на участке "Петербург – Мясной Бор" обходилось в сумму от 648 до 1150 рублей. Теперь цена изменилась: от 16 до 50 рублей. Это зависит от дня недели, времени суток и наличия у водителя транспондера.

Где расположены развороты? Их можно найти на седьмом участке трассы "Тосно – Мясной Бор", на 576 и 619 километре. Также развернуться получится на восьмом участке "Петербург – Мясной Бор", на 656 километре.

В случае ошибочного заезда на М-11 доступен съезд на Софийскую улицу, Колпинское шоссе. Также доступен съезд на трассу М-10 через развязку на 11 километре.

Ранее мы сообщали о том, что турецкая компания получила иски от ЛСР из-за трассы М-11. АО "ЛСР. Базовые материалы" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска к турецкой компании АК "Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети" (ICA). Компания была задействована, в частности, в строительстве съездов ЗСД и развязки магистрали М-11 с КАД на пересечении кольцевой с Пулковским шоссе.

Фото: правительство Ленинградской области