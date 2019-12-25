Турецкая компания получила иски от ЛСР из-за трассы М-11

Полностью раскрылась информация, из-за чего две компании "Группы ЛСР" обратились в суд с иском к турецким предприятиям.

Накануне Piter.tv сообщил о том, что АО "ЛСР. Базовые материалы" подало в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области два иска к турецкой компании АК "Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Аноним Ширкети" (ICA). Компания была задействована, в частности, в строительстве съездов ЗСД и развязки магистрали М-11 с КАД на пересечении кольцевой с Пулковским шоссе.

Также с иском к предприятию АК "Идж Ичташ Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети" обратилась компания "ЛСР. Бетон". Она вместе с "ЛСР. Базовые материалы" входит в "Группу ЛСР", являющуюся одним из крупнейших застройщиков в Петербурге. В пресс-службе "Группы ЛСР" подтвердили иски и объяснили причину обращения в суд.

"Исковые заявления были поданы в связи с неисполнением потребителями нашей продукции своих обязательств по оплате поставок. Дело в том, что с 2015 по 2019 год на строительство 7 и 8 участков платной автодороги М-11 (Москва-Санкт-Петербург) предприятия "Группы ЛСР" поставляли строительный песок, щебень и товарный бетон. Поставки на данный объект исполнялись нами ритмично и в приоритетном порядке. После их завершения нами были предприняты неоднократные попытки решить вопрос погашения просроченной задолженности во внесудебном порядке. Но поскольку ситуация до сих пор не улажена, наши предприятия обратились в Арбитражный суд для защиты нарушенного права", – заявили представители "Группы ЛСР" Piter.TV

Фото: правительство Ленинградской области