В городе продолжается прививочная кампания от коронавируса, напоминают власти.

В Петербурге увеличилось число людей, прошедших полный цикл вакцинации от COVID-19. Оно возросло на 75 человек и составило показателя в 344 пациента. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 9 января, распространяемой пресс-службой Смольного.

В Санкт-Петербурге продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Растет число лиц, завершивших курс вакцинации из 2-х компонентов. За прошедший день их количество увеличилось на 75. Привитые граждане становятся частью так называемой иммунной популяционной прослойки, которая не дает вирусу распространяться – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

За 8 января в Петербурге от COVID-19 привили 1470 горожан.

Фото: Piter.tv