В Петербурге увеличилось число конфликтов между родителями и детьми

К такому выводу пришли специалисты после анализа обращений горожан в Центр медиации.

В 2020-м году в Петербурге увеличилось количество конфликтов между родителями и детьми по сравнению с 2019 годом. Специалисты связывают это с длительным нахождением в закрытом пространстве, а также тревожным настроением в обществе. Об этом рассказала пресс-служба комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Всего в городе за год поступило 555 обращений на помощь в разрешении конфликтов. По словам начальника Службы медиации Центра "КОНТРАКТ" Станислава Пешагова, после снятия ограничительных мер возросло количество исков в суд с намерением развода. Некоторые горожане обратились к специалистам, чтобы договориться о месте проживания и порядке общения с детьми.

Службы медиации занимаются переговорами, проводят очные конфликтологические, психологические и юридические консультации сторон. К ним можно обратиться для помощи в семейных конфликтах: как между супругами, так и родителями и детьми.

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