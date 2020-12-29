Психолог рассказала, как уберечь ребенка от суицида

Жертвами суицида за девять месяцев в 2020 году стали 10 подростков.

В пятницу, 22 января, психолог, кандидат психологических наук, доцент Наталья Искра объяснила, как разговаривать с подростком и как уберечь его от непоправимых поступков, сообщили "Невские новости".

Специалист отметила, что прошедший год был очень непростым, он сказался не только на взрослых, но и на детях. Так, вынужденная изоляция могла спровоцировать частые ссоры и усугубить нелегкие отношения между родственниками. Также напряжение между старшим и младшим поколением могло увеличить дистанционное обучение. Близким людям нужно иногда отдыхать друг от друга, а в режиме самоизоляции это сделать непросто.

Психолог обратила внимание, что в больше зоне риска находятся дети, которые не обладают чувством страха и могут совершать опасные для здоровья поступки. Родители тревожных детей могут успокоиться.

Искра пояснила, что несмотря на напряженные отношения в семье, ребенок должен иметь место, куда он может прийти и поговорить, например, ежевечерний чай. Во время ссор нельзя унижать и обесценивать ребенка и его чувства.

Ранее мы писали, что в Петербурге отметили резкий рост случаев самоубийств несовершеннолетних.

Фото: Piter.TV