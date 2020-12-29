В Петербурге отметили резкий рост случаев самоубийств несовершеннолетних

Специалисты обсудили психологические проблемы подростков.

В пятницу, 22 января, на прошедшей пресс-конференции уполномоченная по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина подняла вопрос о детских самоубийствах и заявила, что их число в прошедшем 2020 году резко увеличилось.

За 2019 год таких случаев было зафиксировано три, а за девять месяцев 2020 года – 10. Почти всегда жертвами становятся дети из благополучных семей. Кроме того, что система здравоохранения отмечает рост числа обращений на телефон доверия. Митянина полагает, что к необдуманному решению детей может подтолкнуть конфликт с родителями и семьёй и перегрузка в обучении, а также ссоры с друзьями, острая психотравма и неразделённая любовь.

Ранее мы писали, что сотрудники правоохранительных органов Петербурга предотвратили суицид трех школьниц.

Фото: Piter.TV