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Сотрудники правоохранительных органов Петербурга предотвратили суицид трех школьниц
Сегодня, 22:55
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smirenny

Сотрудники правоохранительных органов Петербурга предотвратили суицид трех школьниц

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В полицию поступали сообщения от матерей школьниц.

Вечером в среду, 13 января, сотрудники правоохранительных органов Петербурга смогли спасти жизнь трем школьницам, сообщила "Фонтанка".

Около пяти часов вечера взволнованные матери школьниц позвонили в полицию Красногвардейского района и сообщили, что получили странные письма от своих 13-летних детей. Девочки просили прощения и намекали на суицид.

Порядка 80 сотрудников полиции начали обходи территории с приметами девочек. Одна из сотрудниц полиции дежурной части района позвонила в ежурную часть ФСБ с просьбой о помощи в поисках детей. К 18:00 у полицейских уже были данные по локации с небольшой площадью, где школьницы находились вместе с телефонами.

Локацию обошли и в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов наряд ОВО и пара патрульных услышали шум. Полицейские обнаружили трех школьниц в неадекватном состоянии: рядом с ними нашли чеки из аптеки на две тысячи рублей. Их увезли в отдел, а оттуда – в скорую. Девочки пояснили, что потеряли смысл жизни. Их состояние оценили как среднетяжелое. 

Ранее мы писали, что неизвестные ограбили магазин на улице Рашетова.

Фото: Piter.TV

Теги: петербург, сотрудники правоохранительных органов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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