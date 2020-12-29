Сотрудники правоохранительных органов Петербурга предотвратили суицид трех школьниц

В полицию поступали сообщения от матерей школьниц.

Вечером в среду, 13 января, сотрудники правоохранительных органов Петербурга смогли спасти жизнь трем школьницам, сообщила "Фонтанка".

Около пяти часов вечера взволнованные матери школьниц позвонили в полицию Красногвардейского района и сообщили, что получили странные письма от своих 13-летних детей. Девочки просили прощения и намекали на суицид.

Порядка 80 сотрудников полиции начали обходи территории с приметами девочек. Одна из сотрудниц полиции дежурной части района позвонила в ежурную часть ФСБ с просьбой о помощи в поисках детей. К 18:00 у полицейских уже были данные по локации с небольшой площадью, где школьницы находились вместе с телефонами.

Локацию обошли и в парадной одного из заброшенных домов по проспекту Энтузиастов наряд ОВО и пара патрульных услышали шум. Полицейские обнаружили трех школьниц в неадекватном состоянии: рядом с ними нашли чеки из аптеки на две тысячи рублей. Их увезли в отдел, а оттуда – в скорую. Девочки пояснили, что потеряли смысл жизни. Их состояние оценили как среднетяжелое.

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Фото: Piter.TV