В Петербурге увеличилось число банкротств по искам банков почти в полтора раза

В Санкт-Петербурге за первое полугодие 2025 года количество граждан, признанных банкротами по искам банков, выросло в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

С января по июнь 2025 года арбитражный суд признал несостоятельными 8,16 тыс. жителей города, тогда как годом ранее их было 5,8 тыс. Рост связан с изменением подхода банков к взысканию долгов — кредитные организации всё чаще инициируют банкротные процедуры вместо стандартных исков о взыскании задолженности.

Общая сумма требований по таким делам составила 15,4 млрд руб., однако суды удовлетворили иски лишь частично, взыскав около 2,5 млрд руб. Число обращений от микрофинансовых компаний также выросло: за полгода поступило 353 иска на 187,7 млн руб., но удовлетворено было только 106 из них.

Глава объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева пояснила, что большинство отказов связано с отсутствием надлежащих доказательств факта выдачи займа. Кроме того, суды часто уменьшают размер процентов, заявленных кредиторами, до разумных пределов. По данным аналитиков, одновременно наблюдается рост спроса на микрозаймы до 10 тыс. руб. — количество таких заявок увеличилось в 1,5 раза, тогда как интерес к займам от 10 тыс. до 30 тыс. руб. снизился на 10 %.

Фото: Piter.TV