В Петербурге подняли зарплаты рабочим-строителям первого разряда

Зарплаты рабочим-строителям первого разряда в Петербурге увеличили почти на 20%, к такому решению пришел комитет по государственному заказу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Распоряжение комитета вступило в силу 1 апреля, теперь зарплата рабочего будет составлять 38 982 рублей 75 копеек. Отмечается, что повышение размера оплаты труда вызвано отсутствием конкуренции в сфере закупок строительных работ. Низкая конкуренция связана с низким размером тарифных ставок оплаты труда рабочего первого разряда. В 2020 году комитет по строительству заключил более 50% суммарного объема и количества контрактов с единственным поставщиком, поскольку конкурентные закупки признали несостоявшимися.
Изменение зарплаты позволит повысить конкуренцию закупок, выбрать лучшего исполнителя по контракту, снизить число расторжения контрактов, а также изменить сметную стоимость объекта строительства, отметили в комитете.
В марте в Петербурге ввели в эксплуатацию 146 домов.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все