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В Петербурге подняли зарплаты рабочим-строителям первого разряда
Сегодня, 16:19
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В Петербурге подняли зарплаты рабочим-строителям первого разряда

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В среднем, зарплата рабочего будет составлять 38 982 рублей 75 копеек.

Зарплаты рабочим-строителям первого разряда в Петербурге увеличили почти на 20%, к такому решению пришел комитет по государственному заказу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Распоряжение комитета вступило в силу 1 апреля, теперь зарплата рабочего будет составлять 38 982 рублей 75 копеек. Отмечается, что повышение размера оплаты труда вызвано отсутствием конкуренции в сфере закупок строительных работ. Низкая конкуренция связана с низким размером тарифных ставок оплаты  труда рабочего первого разряда. В 2020 году комитет по строительству заключил более 50% суммарного объема и количества контрактов с единственным поставщиком, поскольку конкурентные закупки признали несостоявшимися. 

Изменение зарплаты позволит повысить конкуренцию закупок, выбрать лучшего исполнителя по контракту, снизить число расторжения контрактов, а также изменить сметную стоимость объекта строительства, отметили в комитете. 

В марте в Петербурге ввели в эксплуатацию 146 домов.

Фото: Piter.TV

Теги: зарплата, строитель
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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