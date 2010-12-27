Штраф для должностных лиц составит от 10 до 25 тысяч рублей, а для юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.

В среду, 23 октября, стало известно, что в Петербурге увеличили штрафы для недобросовестных застройщиков. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

Госдума большинством голосов уже приняла в третьем чтении соответствующий законопроект. Штрафы увеличили от 10 до 25 тысяч рублей. При этом юридические лица заплатят до 500 тысяч рублей. Застройщиков будут штрафовать, если те не будут в срок предоставлять документацию.

В пояснительной записке депутаты отметили, что застройщикам проще заплатить штраф, чем позднее быть привлечёнными к ответственности.

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