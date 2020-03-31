В Петербурге увеличили лимиты финансирования по социально значимым объектам АИП

Документ направлен на финансирование заключенных контрактов по объектам, финансовое обеспечение проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов.

В Петербурге увеличили лимиты финансирования по социально значимым объектам Адресной инвестиционной программы на 2022 и плановый 2023 и 2024 годов. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, передает "Строительный Петербург".

Документ направлен на финансирование заключенных контрактов по объектам, финансовое обеспечение проведения конкурсных процедур и заключения государственных контрактов.

Дополнительные средства получат 8 общеобразовательных учреждений и 7 дошкольных учреждений. Помимо этого, увеличат лимит для таких социальных объектов, как здания отделения экстренной медицинской помощи Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, здания отделения скорой медицинской помощи на 20 бригад ГБУЗ "Городская поликлиника № 8" на улице Крыленко, пожарного депо на проспекте Луначарского и другие.

Ранее мы писали, что Петербург хочет масштабировать свой проект по контролю за соцсетями подростков. Региональные власти надеются на федеральную поддержку.

Фото: Piter.tv

