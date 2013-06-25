Петербург хочет масштабировать свой проект по контролю за соцсетями подростков

Региональные власти надеются на федеральную поддержку.

Петербург хочет масштабировать действие своего проекта "Защита будущего" по контролю за активностью детей в социальных сетях. Программа Аппаратно-программый комплекс помогает установить личности подростков и молодежи, которые находятся в кризисных состояниях. По мнению вице-губернатора Станислава Казарина, использовать систему следует на федеральном уровне. Об этом он сказал 29 июня на совещании в БЦ "Невская ратуша".

Политики, представители правоохранительных органов, прокурор, психологи обсудили, как выявлять в Интернете информацию, которая побуждает детей на совершение опасных для них действий.

Казарин рассказал о том, что пока программа работает в пределах Петербурга, но к началу 2023 года работа по созданию комплекса будет завершена. Региональные власти рассчитывают получить федеральную поддержку.

Комплекс начали разрабатывать в мае 2021 года по поручению губернатора Александра Беглова. Он мониторит социальные сети и выявляет у пользователей в постах "суицидальные наклонности". Далее при необходимости с ребенком проводится психологическая работа. Система позволила выявить в прошлом году более 12 тысяч подозрительных аккаунтов, сообщила пресс-служба Станислава Казарина.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова отметила, что нужно внести изменения в законодательную базу по вопросам защиты детей в цифровой среде. Она поддержала инициативу Петербурга стать пилотным регионом для "отработки прототипа по выявлению девиантного поведения подростков в соцсетях".

Фото: пресс-служба Станислава Казарина