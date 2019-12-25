В Петербурге увеличилась площадь городских лесов

В Петербурге увеличили площадь городских лесов до 22 937 гектаров. Соответствующий приказ Рослесхоза опубликовал комитет по благоустройству.
В этом году добавили три гектара, а всего с 2012 года площадь увеличилась на 19 гектаров. Отмечается, что Рослесхоз и Росимущество вносят данные границах городских лесов в Единый государственный реестр недвижимости.
Так, курортное лесничество состоит из Кипенского, Комаровского, Молодежного, Песочинского и Приморского участков.
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Фото: Pixabay
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