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В Петербурге увеличилась площадь городских лесов
Сегодня, 11:06
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В Петербурге увеличилась площадь городских лесов

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Площадь увеличили на три гектара.

В Петербурге увеличили площадь городских лесов до 22 937 гектаров. Соответствующий приказ Рослесхоза опубликовал комитет по благоустройству. 

В этом году добавили три гектара, а всего с 2012 года площадь увеличилась на 19 гектаров. Отмечается, что Рослесхоз и Росимущество вносят данные границах городских лесов в Единый государственный реестр недвижимости.

Так, курортное лесничество состоит из Кипенского, Комаровского, Молодежного, Песочинского и Приморского участков. 

Ранее мы писали, что ученые разработали очки, которые позволяют видеть в темноте.

Фото: Pixabay

Теги: городские леса, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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