Ученые разработали очки, которые позволяют видеть в темноте

Причем пленку, которая позволяет видеть в темноте, можно наклеить на поверхность обычных очков.

Австралийские и европейские ученые разработали революционную технологию, которая позволяет видеть в темноте через тонкую пленку. Причем эту пленку можно наклеить и на обычные очки. Статья о разработке была опубликована в журнале Advanced Photonics.

Разработкой технологии занимались ученые из Австралийского национального университета вместе с коллегами из Италии, Великобритании, Германии, Франции и Болгарии. Пленка для очков была создана на основе кристаллов нанометрового размера. Она превращает инфракрасный свет, которые для человека невидим, в видимое изображение.

Мы сделали невидимое видимым. Тонкую пленку, состоящую из нанокристаллов в сотни раз тоньше человеческого волоса можно наносить непосредственно на очки, и она действует как фильтр, позволяющий видеть в темноте, - сказал автора статьи, доктор Росио Камачо Моралес (Rocio Camacho Morales).

Отмечается, что ученым удалось впервые в мире преобразовать инфракрасный свет в видимое изображение.

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